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СБОРНИК "ВѢХИ"
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Москва.- 1909

СБОРНИК "Изъ глубины"
Сборник статей о русской революции,
Москва-Петроград, 1918.

Из-под глыб
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Проблематика спора о "свободе совести" на Религиозно-философских собраниях в Санкт-Петербурге (1901 - 1903 гг)
П.В.Добросельский
«О происхождении человека, первородном грехе и искусственном зарождении»
М., 2008
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ЗАПАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ
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Владимир Сергеевич Соловьев (1853 - 1900), выдающийся русский философ, поэт, публицист, литературный критик, сыгравший значительную роль в развитии русской философии и поэзии конца XIX - начала XX веков.  Соловьев стоит у истоков русского духовного ренессанса начала XX в. Соловьев оказал влияние на  религиозную философию Н.А.Бердяева, С.Н.Булгакова, С.Н. и Е.Н.Трубецких, П.А.Флоренского, С.Л.Франка, а также на  поэзию и теорию русского символизма А.Белого, А.Блока и др.
     Соч.: "Три силы",  "Чтения о Богочеловечестве",   "Оправдание Добра (нравственная философия)",   " Об упадке средневекового миросозерцания",   " Смысл любви",   "Судьба Пушкина",   "Общий смысл искусства",    "Значение поэзии в стихотворениях Пушкина",   "Три речи в память Достоевского",    "Еврейство и христианский вопрос",    "Жизненная драма Платона",    "Идея сверхчеловека",   "Магомет, его жизнь и религиозное учение""На заре туманной юности...",  "Русская идея", "Россия и Вселенская Церковь",  "Три разговора"
     Лит.: С. Н. Т р у б е ц к о й, "Смерть Соловьева",   Е. Н. Т р у б е ц к о й, "Знакомство с Соловьевым",  Е. Н. Т р у б е ц к о й,  "Личность Вл.С.Соловьева". Е. Н. Т р у б е ц к о й, "В.С.Соловьев и Л.М.Лопатин".    В. В. Р о з а н о в, "Памяти Владимира Соловьева",   В. В. Р о з а н о в, "На панихиде по Владимиру Соловьеву",   П. И. Н о в г о р о д ц е в, "Идея права в философии Вл.Соловьева",     А. Б е л ы й, "Владимир Соловьев. Из воспоминаний",   В я ч. И. И в а н о в, "О значении Вл.Соловьева в судьбах нашего религиозного сознания",      А. А. Б л о к, "Рыцарь-монах",   А.А.Б л о к, "Владимир Соловьев и наши дни",   Н. А. Б е р д я е в, "Проблема Востока и Запада в религиозном сознании Вл.Соловьева",     Н. А. Б е р д я е в, "Основная идея Вл.Соловьева",  Н.А.Б е р д я е в, Владимир Соловьев и мы   Л. И. Ш е с т о в, "Умозрение и апокалипсис (Религиозная философия Вл.Соловьева)",   К. В. М о ч у л ь с к и й, "Владимир Соловьев. Жизнь и учение",   А. Ф. Л о с е в, "Творческий путь Владимира Соловьева",     А. М е н ь, "Владимир Сергеевич Соловьев".

Николай Александрович Бердяев (1874 - 1948), крупнейший русский философ XX в. Наряду с С. Н. Булгаковым, П. Б. Струве, С. Л. Франком  Бердяев стал одной из ведущих фигур этого движения, которое впервые заявило о себе сборником "Проблемы идеализма" (1902), затем сборником "Вехи", и положило начало религиозно-философскому возрождению в России. 
Соч.: Философия свободы.     Смысл творчества.    Миросозерцание Достоевского.   "Алексей Степанович Хомяков.     "Константин Леонтьев. Очерк из истории русской религиозной мысли".     Философия неравенства. Письма к недругам по социальной философии.    Судьба человека в современном мире (К пониманию нашей эпохи)      Истоки и смысл русского коммунизма.    Я и мир объектов (Опыт философии одиночества и общения).   Философия свободного духа.      О рабстве и свободе человека (Опыт персоналистической философии).     Истина и откровение (Пролегомены к  критике Откровения).      Самопознание (Опыт философской автобиографии)      Философская истина и интеллигентская правда.    Спасение и творчество (Два понимания христианства)      Вселенскость и конфессионализм.      Истина православия.      Духи русской революции.     Великий инквизитор    Ставрогин.     Откровение о человеке в творчестве Достоевского.    Проблема Востока и Запада в религиозном сознании  Вл.Соловьева.   Владимир Соловьев и мы    Христианство и антисемитизм (Религиозная судьба еврейства).      Еврейский вопрос, как вопрос христианский      Судьба еврейства.       Размышления о русской революции.     Демократия, социализм и теократия.     О фанатизме, ортодоксии и истине.  Проблема человека.      Царство духа и царство кесаря.     Евразийство.     Основная идея философии Льва Шестова.     Лев Шестов и Киркегор.    Трагедия и обыденность (о Льве Шестове).      О "вечно бабьем" в русской душе (о В.Розанове).      Основная идея Вл.Соловьева.     Стилизованное православие (о П.Флоренском).     Новое христианство (о Д.С.Мережковском).   Мутные  лики.  Ортодоксия и человечность (Г.В.Флоровский "Пути русского богословия")
     Лит.:  Л. И. Ш е с т о в,  "Николай Бердяев (гнозис и экзистенциальная философия)В. В. Р о з а н о в, "На чтениях г.Бердяева",     Свящ. А. М е н ь, "Николай Александрович Бердяев",     Свящ. Г.К о ч е т к о в,  "Гений Бердяева и Церковь",      В. Ш е н т а л и н с к и й,  "Философский пароход",     Иг. В е н и а м и н  (Н о в и к), "Мужество человека, публициста, философа (К 50-летию земной кончины Николая Бердяева),

Сергей Николаевич Булгаков (1871-1944),
 значительный русский религиозный философ и богослов, профессор политэкономии. Наряду с Н.А.Бердяевым, С.Л.Франком -- один из главных представителей русского духовного ренессанса начала XX в., участник программных сборников "Проблемы идеализма" (1902), "Вехи" (1909) и "Из глубины" (1918). 
Соч.: "Основные проблемы теории прогресса", "Героизм и подвижничество (Из размышлений о религиозной природе русской интеллигенции)".     "Свет Невечерний. (Созерцания и умозрения)"    "На пиру богов"  "Судьба Израиля как крест Богоматери".   "Сион".    "Расизм и христианство".    "Гонения на Израиль".      "Иван Карамазов как философский тип"      Русская трагедия.     Карл Маркс как религиозный тип.  
    Лит.:  Свящ. А. М е н ь,  "Сергей Николаевич Булгаков".  Иг. В е н и а м и н (Н о в и к), "Христианский социализм прот. Сергия Булгакова".

Павел Александрович Флоренский (1882 - 1937), крупный русский философ, ученый и богослов, которого называли "русский Леонардо да Винчи".   В сочинении "Столп и утверждение истины" развил идущие от Владимира Соловьева концепции "веединства" и учение о Софии. Религиозно-философская проблематика у Флоренского сочетается с экскурсами в самые различные области знания. 
      Соч.:  У водоразделов мысли.    Иконостас.    "Столп и утверждение истины"  
     Лит.:  Н. А. Б е р д я е в,  "Стилизованное православие"Иг. А н д р о н и к (Т р у б а ч е в), "Антроподиция священника Павла Флоренского"А. Ф. Л о с е в,  "Термин 'магия' в понимании Флоренского"Свящ. А. М е н ь, "Павел Александрович Флоренский".

Семен Людвигович Франк  (1877 - 1950), крупный русский философ, религиозный мыслитель и психолог. Участник сборников "Прблемы идеализма" (1902), "Вехи" (1909) и "Из глубины" (1918). Стремился к синтезу рациональной мысли и религиозной веры в традициях апофатической философии и христианского платонизма, в частности под влиянием Николая Кузанского и Владимира Соловьева (особенно концепции положительного всеединства). 
     Соч.:  Фридрих Ницше и этика любви к дальнемуЭтика нигилизма.  Философия и религия.    Крушение КумировСмысл жизни.    Непостижимое. Религиозность ПушкинаДостоевский и кризис гуманизма. Пушкин об отношениях между Россией и Европой. De Profundis
     Лит.:  Н. А. Б е р д я е в,  "О книге С.Л.Франка 'Непостижимое'".
Лев Исаакович Шестов  (1866 - 1938), русский философ-экзистенциалист, религиозный мыслитель и литератор. Предвосхитил основные идеи позднейшего экзистенциализма.  Публицистический темперамент Шестова - мастера философского парадокса и афоризма, его едкая критика академического мышления создали ему известность на Западе (отклики у Г. Марселя, А. Камю, Д. Г. Лоренса и др.).
Соч.:   Шекспир и его критик Брандес,       Добро в учении графа Толстого и Ницше (философия и проповедь),         Достоевский и Ницше (философия трагедии),        Творчество из ничего (А.П.Чехов),      Апофеоз беспочвенности (опыт адогматического мышления),       Умозрение и апокалипсис (Религиозная философия Вл.Соловьева),       Пророческий дар (К 25-летию смерти Ф.М.Достоевского),     Разрушающий и созидающий миры (По поводу 80-летнего юбилея Толстого),         Николай Бердяев (Гнозис и экзистенциальная философия),      Киркегард и экзистенциальная философия (глас вопиющего в пустыне).
     Лит.:   Н. А. Б е р д я е в,  "Основная идея философии Льва Шестова",     Н. А. Б е р д я е в,  "Лев Шестов и Киркегор",     Н. А. Б е р д я е в,  "Философия и обыденность",     С. П о л я к о в, "Лев Шестов (философия для небоящихся головокружения)

Василий Васильевич Розанов  (1856 - 1919), русский религиозный философ, литературный критик и публицист.  Широкую популярность снискал литературно-философский этюд Р. "Легенда о великом инквизиторе Ф. М. Достоевского" (1891), положивший начало последующему истолкованию Ф. М. Достоевского как религиозного мыслителя у Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова и др., с которыми позднее Р. сблизился как участник религиозно-философских собраний (1901- 1903).  
Соч.:  Уединенное.   Апокалипсис нашего времениЛегенда о Великом Инквизиторе Ф.М.Достоевского.   О Достоевском.    Экономический и социальный вопрос у Достоевского (К 25-летию его кончины).    На лекции о Достоевском.   Размолвка между Достоевским и Соловьевым.   О происхождении некоторых типов Достоевского.    Памяти Вл.Соловьева.    На панихиде по Вл.С.Соловьеве.   На чтениях г.Бердяева.
     Лит.:  Н. А. Б е р д я е в,  "О «вечно бабьем» в русской душе"    З. Н. Г и п п и у с,  "Задумчивый странник (о Розанове).   П. П. П е р ц о в,  "Воспоминания о В.В.Розанове"Е. В. Б а р а б а н о в, "В.В.Розанов".

 Георгий Петрович Федотов  (1886 - 1951),  русский философ, публицист, историк культуры, основоположник богословия культуры.
     Соч.: "Святые Древней Руси.   И есть и будет. Размышления о России и революции. Изд. "Новый град".    Что такое социализм?    Падение советской власти.  Новое на старую тему (К современной постановке еврейского вопроса).    Об "антихристовом добре" (О "Трех разговорах" Вл.Соловьева).    Певец империи и свободы (О Пушкине).    О гуманизма Пушкина.    Будет ли существовать Россия.    Россия и свобода.
Лит.:  Н.А.Б е р д я е в,  "Существует ли в Православии свобода мысли и совести? (В защиту Г.П.Федотова).   Свящ. А. М е н ь,  "Лекция о Г.П.Федотове",   Свящ. А. М е н ь,  "Возвращение к истокам".

Николай Онуфриевич Лосский  (1870 - 1965),  русский философ, создатель  интуитивизма, автор  истории русской философии. Испытал влияние Платона, А.А.Козлова, Вл. Соловьева.
     Соч.: Интуитивизм. История русской философии
     Лит.: Н. А. Б е р д я е в,  "О книге Н.Лосского "Свобода воли".

 

Георгий Васильевич Флоровский  (1893 - 1979),  религиозный мыслитель, богослов и историк.
     Соч.: "Пути русского богословия", "Евразийский соблазн", "Почитание Софии, Премудрости Божией, в Византии и на Руси", "Религиозные темы Достоевского"
     Лит.: Н.А.Б е р д я е в. "Ортодоксия и человечность" (о книге прот. Георгия Флоровского "Пути русского богословия")

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Энциклопедический Словарь Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона (В 86 томах)


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