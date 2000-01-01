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КНИГИ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

Ветхого и Нового Заветов

Иосиф Флавий

«Иудейские древности»

«Иудейская война»

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Ансельм Кентерберийский

Бонавентура

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С.Н.Булгаков

СВЕТ НЕВЕЧЕРНИЙ



Лука (Войно-Ясенецкий)

Александр Мень



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ОЧЕРК МИСТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ ВОСТОЧНОЙ ЦЕРКВИ



Прот.Георгий Флоровский

ПУТИ РУССКОГО БОГОСЛОВИЯ

Г.П.Федотов

СВЯТЫЕ ДРЕВНЕЙ РУСИ

ДРЕВНЕАРМЯНСКИЕ ЛЕТОПИСИ

ИСТОРИЯ СВ.ПАТРИАРХА СААКА

И ВАРДАПЕТА МАШТОЦА



КОРЮН.

ЖИТИЕ МАШТОЦА

Мовсес Хоренаци

История Армении



ЕГИШЕ

«СЛОВО О ВОЙНЕ АРМЯНСКОЙ»

Епископ Себеос,

"История императора Иракла", СПб., 1862

МОВСЕС КАЛАНКАТУАЦИ

«ИСТОРИЯ СТРАНЫ АЛУАНК»

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Повесть временных лет

Слово о полку Игореве

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РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ

П.Я.Чаадаев

А.С.Хомяков

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Н.Я.Данилевский

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С.Л.Франк

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Е.Н.Трубецкой

Н.О.Лосский

Г.В.Флоровский

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СБОРНИК "В Ѣ ХИ "

Сборник статей о русской интеллигенции

Москва.- 1909



СБОРНИК "Изъ глубины"

Сборник статей о русской революции,

Москва-Петроград, 1918.



Из-под глыб

Сборник статей, М.1974

Н.А.БЕРДЯЕВ

Истоки и смысл русского коммунизма,

Париж - 1937

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ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ



Н.О.Лосский

История русской философии

В.В.Зеньковский

История русской философии

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