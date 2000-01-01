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Владимир Сергеевич
Соловьев (1853 - 1900), выдающийся русский философ, поэт, публицист, литературный критик,
сыгравший значительную роль в развитии русской философии и поэзии конца XIX
- начала XX веков. Соловьев стоит у истоков русского духовного
ренессанса начала XX в. Соловьев оказал влияние на религиозную
философию Н.А.Бердяева, С.Н.Булгакова, С.Н. и Е.Н.Трубецких, П.А.Флоренского, С.Л.Франка,
а также на поэзию и теорию русского символизма А.Белого, А.Блока и
др.
Соч.: "Три
силы", "Чтения о
Богочеловечестве", "Оправдание
Добра (нравственная философия)",
" Об
упадке средневекового миросозерцания",
"
Смысл любви", "Судьба Пушкина",
"Общий смысл
искусства", "Значение поэзии в
стихотворениях Пушкина", "Три речи в память
Достоевского", "Еврейство и христианский
вопрос", "Жизненная драма Платона",
"Идея
сверхчеловека", "Магомет,
его жизнь и религиозное учение",
"На заре туманной юности...",
"Русская
идея", "Россия и
Вселенская Церковь", "Три
разговора"
Лит.: С.
Н. Т р у б е ц к о й, "Смерть Соловьева",
Е.
Н. Т р у б е ц к о й, "Знакомство с Соловьевым",
Е. Н. Т р у б е ц к о й,
"Личность Вл.С.Соловьева".
Е. Н. Т р у б е ц к о й, "В.С.Соловьев и Л.М.Лопатин".
В. В. Р о з а н о в, "Памяти Владимира
Соловьева", В. В. Р о з а н о в, "На
панихиде по Владимиру Соловьеву",
П. И.
Н о в г о р о д ц е в, "Идея права в
философии Вл.Соловьева",
А. Б е л ы й, "Владимир
Соловьев. Из воспоминаний", В я ч. И. И в
а н о в, "О значении Вл.Соловьева в
судьбах нашего религиозного сознания",
А. А. Б л о к, "Рыцарь-монах", А.А.Б
л о к, "Владимир Соловьев и наши дни",
Н. А. Б е р
д я е в, "Проблема Востока и Запада в
религиозном сознании Вл.Соловьева",
Н.
А. Б е р д я е в, "Основная идея Вл.Соловьева", Н.А.Б
е р д я е в, Владимир Соловьев и мы
Л. И. Ш е с т о в, "Умозрение и
апокалипсис (Религиозная философия Вл.Соловьева)", К.
В. М о ч у л ь с к и й, "Владимир Соловьев. Жизнь и учение",
А. Ф. Л о с е в, "Творческий путь
Владимира Соловьева", А. М е н ь, "Владимир
Сергеевич Соловьев".
Николай
Александрович Бердяев (1874 - 1948),
крупнейший русский философ XX в. Наряду с С.
Н. Булгаковым, П. Б. Струве, С. Л. Франком
Бердяев стал одной из ведущих фигур этого движения, которое впервые заявило
о себе сборником "Проблемы идеализма" (1902), затем сборником "Вехи", и положило начало
религиозно-философскому возрождению в России.
Соч.: Философия
свободы.
Смысл
творчества.
Миросозерцание
Достоевского.
"Алексей
Степанович Хомяков.
"Константин
Леонтьев. Очерк из истории русской
религиозной мысли".
Философия
неравенства. Письма к недругам по
социальной философии.
Судьба
человека в современном мире (К пониманию
нашей эпохи)
Истоки
и смысл русского коммунизма.
Я
и мир объектов (Опыт философии
одиночества и общения).
Философия
свободного духа.
О
рабстве и свободе человека (Опыт
персоналистической философии).
Истина
и откровение (Пролегомены
к критике
Откровения).
Самопознание
(Опыт философской автобиографии)
Философская истина и интеллигентская
правда.
Спасение
и творчество (Два понимания христианства)
Вселенскость
и конфессионализм.
Истина
православия.
Духи
русской революции.
Великий
инквизитор
Ставрогин.
Откровение
о человеке в творчестве Достоевского.
Проблема
Востока и Запада в религиозном сознании
Вл.Соловьева. Владимир
Соловьев и мы
Христианство и антисемитизм (Религиозная
судьба еврейства).
Еврейский
вопрос, как вопрос христианский
Судьба
еврейства.
Размышления о русской революции.
Демократия,
социализм и теократия.
О
фанатизме, ортодоксии и истине.
Проблема
человека.
Царство
духа и царство кесаря.
Евразийство.
Основная
идея философии Льва Шестова.
Лев Шестов и Киркегор.
Трагедия
и обыденность (о Льве Шестове).
О
"вечно бабьем" в русской душе (о В.Розанове).
Основная
идея
Вл.Соловьева.
Стилизованное
православие (о П.Флоренском).
Новое
христианство (о Д.С.Мережковском).
Мутные лики.
Ортодоксия и человечность (Г.В.Флоровский
"Пути русского богословия")
Лит.: Л. И. Ш е с т о
в, "Николай Бердяев (гнозис и
экзистенциальная философия), В.
В. Р о з а н о в, "На чтениях г.Бердяева",
Свящ. А. М е н ь, "Николай
Александрович Бердяев",
Свящ. Г.К о ч е т к о в, "Гений
Бердяева и Церковь", В.
Ш е н т а л и н с к и й, "Философский
пароход", Иг.
В е н и а м и н (Н о в и к), "Мужество
человека, публициста, философа (К 50-летию
земной кончины Николая Бердяева),
Сергей
Николаевич Булгаков (1871-1944),
значительный русский
религиозный философ и богослов, профессор политэкономии. Наряду с Н.А.Бердяевым, С.Л.Франком
-- один из главных представителей русского духовного ренессанса начала XX
в., участник программных сборников "Проблемы идеализма" (1902),
"Вехи" (1909) и
"Из
глубины" (1918).
Соч.: "Основные проблемы теории
прогресса", "Героизм и подвижничество
(Из размышлений о религиозной природе русской интеллигенции)".
"Свет Невечерний.
(Созерцания и умозрения)" "На
пиру богов"
"Судьба Израиля как крест
Богоматери". "Сион".
"Расизм и
христианство". "Гонения на
Израиль". "Иван Карамазов как
философский тип" Русская
трагедия. Карл Маркс как
религиозный тип.
Лит.: Свящ.
А. М е н ь, "Сергей Николаевич
Булгаков". Иг.
В е н и а м и н (Н о в и к), "Христианский
социализм прот. Сергия Булгакова".
Павел
Александрович Флоренский (1882
- 1937), крупный русский философ, ученый и богослов, которого называли
"русский Леонардо да Винчи". В сочинении "Столп
и утверждение истины" развил идущие от Владимира
Соловьева концепции "веединства" и учение о Софии.
Религиозно-философская проблематика у Флоренского сочетается с экскурсами в
самые различные области знания.
Соч.: У
водоразделов мысли. Иконостас.
"Столп
и утверждение истины"
Лит.: Н.
А. Б е р д я е в, "Стилизованное
православие", Иг.
А н д р о н и к (Т р у б а ч е в), "Антроподиция
священника Павла Флоренского", А.
Ф. Л о с е в, "Термин 'магия' в
понимании Флоренского", Свящ.
А. М е н ь, "Павел Александрович
Флоренский".
Семен
Людвигович Франк
(1877
- 1950), крупный русский философ, религиозный мыслитель и психолог.
Участник сборников "Прблемы идеализма"
(1902), "Вехи" (1909) и
"Из глубины"
(1918). Стремился к синтезу рациональной
мысли и религиозной веры в традициях
апофатической философии и христианского
платонизма, в частности под влиянием Николая
Кузанского и Владимира
Соловьева (особенно концепции положительного
всеединства).
Соч.: Фридрих Ницше
и этика любви к дальнему. Этика
нигилизма. Философия
и религия. Крушение
Кумиров. Смысл
жизни. Непостижимое. Религиозность
Пушкина. Достоевский и кризис
гуманизма. Пушкин об отношениях между
Россией и Европой. De Profundis
Лит.: Н.
А. Б е р д я е в, "О книге С.Л.Франка 'Непостижимое'".
Лев
Исаакович Шестов
(1866
- 1938), русский философ-экзистенциалист, религиозный мыслитель и
литератор. Предвосхитил основные идеи
позднейшего экзистенциализма. Публицистический
темперамент Шестова - мастера философского
парадокса и афоризма, его едкая критика
академического мышления создали ему
известность на Западе (отклики у Г.
Марселя, А. Камю, Д. Г. Лоренса и др.).
Соч.: Шекспир и
его критик Брандес, Добро
в учении графа Толстого и Ницше (философия
и проповедь), Достоевский
и Ницше (философия трагедии),
Творчество из ничего (А.П.Чехов),
Апофеоз беспочвенности (опыт
адогматического мышления),
Умозрение и апокалипсис
(Религиозная философия Вл.Соловьева),
Пророческий дар (К 25-летию
смерти Ф.М.Достоевского), Разрушающий
и созидающий миры (По поводу 80-летнего
юбилея Толстого),
Николай Бердяев (Гнозис
и экзистенциальная философия),
Киркегард и
экзистенциальная философия (глас
вопиющего в пустыне).
Лит.: Н.
А. Б е р д я е в, "Основная идея
философии Льва Шестова",
Н. А. Б е р д я е в, "Лев
Шестов и Киркегор", Н.
А. Б е р д я е в, "Философия и
обыденность", С.
П о л я к о в, "Лев Шестов (философия для
небоящихся головокружения).
Василий
Васильевич Розанов
(1856
- 1919), русский
религиозный философ, литературный критик
и публицист. Широкую популярность
снискал литературно-философский этюд Р. "Легенда
о великом инквизиторе Ф. М. Достоевского"
(1891), положивший начало последующему
истолкованию Ф. М. Достоевского как
религиозного мыслителя у Н.
А. Бердяева, С. Н.
Булгакова и др., с которыми позднее Р.
сблизился как участник религиозно-философских
собраний (1901- 1903).
Соч.: Уединенное.
Апокалипсис нашего
времени. Легенда о
Великом Инквизиторе Ф.М.Достоевского.
О Достоевском.
Экономический и
социальный вопрос у Достоевского (К 25-летию
его кончины). На
лекции о Достоевском.
Размолвка между Достоевским и Соловьевым.
О происхождении
некоторых типов Достоевского.
Памяти Вл.Соловьева.
На панихиде по Вл.С.Соловьеве. На
чтениях г.Бердяева.
Лит.: Н.
А. Б е р д я е в, "О «вечно
бабьем» в русской душе"
З. Н. Г и п п и у с, "Задумчивый
странник (о Розанове). П.
П. П е р ц о в, "Воспоминания о В.В.Розанове".
Е. В. Б а р а б а н о в,
"В.В.Розанов".
Георгий
Петрович Федотов
(1886
- 1951), русский
философ, публицист, историк культуры,
основоположник богословия культуры.
Соч.: "Святые
Древней Руси. И есть и будет.
Размышления о России и революции. Изд. "Новый
град". Что такое социализм?
Падение советской власти. Новое
на старую тему (К современной постановке
еврейского вопроса).
Об "антихристовом добре" (О "Трех
разговорах" Вл.Соловьева). Певец
империи и свободы (О Пушкине). О
гуманизма Пушкина. Будет
ли существовать Россия. Россия
и свобода.
Лит.: Н.А.Б е р д я е в,
"Существует ли в Православии свобода
мысли и совести? (В защиту Г.П.Федотова).
Свящ. А. М е н ь, "Лекция
о Г.П.Федотове", Свящ.
А. М е н ь, "Возвращение к истокам".
Николай
Онуфриевич Лосский
(1870
- 1965), русский
философ, создатель интуитивизма,
автор истории русской философии.
Испытал влияние Платона, А.А.Козлова, Вл.
Соловьева.
Соч.: Интуитивизм. История
русской философии
Лит.: Н.
А. Б е р д я е в, "О книге Н.Лосского
"Свобода воли".
Георгий Васильевич Флоровский
(1893 - 1979),
религиозный мыслитель, богослов и
историк.
Соч.: "Пути русского
богословия", "Евразийский соблазн",
"Почитание Софии, Премудрости Божией, в
Византии и на Руси", "Религиозные
темы Достоевского"
Лит.: Н.А.Б е р д я е в.
"Ортодоксия и человечность" (о книге прот. Георгия Флоровского "Пути
русского богословия")
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Энциклопедический
Словарь Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона (В 86 томах)
ВЕХИПЕДИЯ (Статьи, ссылки, архивы)
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